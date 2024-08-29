Бывшего заместителя мэра Сочи Горлова арестовали за получение взятки

Бывшего и. о. заместителя губернатора Севастополя Евгения Горлова арестовали до 25 октября.

Горлова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Расследование уголовного дела продолжается.

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы Горлову Евгению Сергеевичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток, то есть до 25 октября 2024 года», — сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Евгений Горлов с мая 2013 по январь 2015 года был заместителем главы Сочи. В ноябре 2017 года его назначили замдиректора департамента и начальником управления контроля городского хозяйства департамента городского хозяйства Севастополя, а позже — руководителем департамента. В январе Горлов стал и. о. замгубернатора Севастополя.

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