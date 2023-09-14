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Бывшего пристава осудили за поборы с подчиненных в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/byvshego-pristava-osudili-za-pobory-s-podchinennyh-v-krasnodarskom-krae
Бывшего пристава осудили за поборы с подчиненных в Краснодарском крае
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. В сентябре Краснодарский краевой суд вынес приговор в отношении бывшего начальника Тихорецкого районного отделения судебных приставов УФССП России по краю.

По данным суда, в декабре 2020 года пристав потребовал у подчиненных передать ему часть своей квартальной премии. На следующий день на карту руководителя от сотрудников поступило 10 тыс. рублей. В январе 2021 года злоумышленник потребовал от подчиненных заплатить за него административный штраф в размере 2 тыс. рублей, а в апреле 2021 года — еще один штраф в размере 3 тыс. рублей. Опасаясь неблагоприятных последствий по службе, сотрудники штрафы оплатили.

В отношении пристава возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий. В суде подсудимый вину не признал, заявив, что сотрудники его оговорили.

Тихорецкий городской суд признан мужчину виновным и назначил ему штрафа в размере 120 тыс. рублей. Приговор был обжалован. Апелляционная инстанция оставила его без изменений, после чего он вступил в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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