Бывшего баскетболиста «Локомотива-Кубань» сильно избили в Подмосковье

Речь идет о чемпионе Европы 2007 года в составе сборной России — Никите Шабалкине.

Накануне его избили хулиганы возле автомойки в Химках. Спортсмена экстренно госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. По его словам, из-за сильного удара по голове у него на короткое время потерял сознание.

В обстоятельствах нападения на Шабалкина сейчас разбираются полицейские, сообщает «Спорт-Экспресс».

«Никита Шабалкин защищал цвета «Локо» в сезонах-2011/12 и 12/13. От лица клуба и всех болельщиков желаем ему скорейшего выздоровления», — сообщает пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань».

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