Бывшая участница СВО из Краснодара рассказала, как нашла любовь на фронте

Жительница краевой столицы Наталья Казарян недавно вернулась домой из зоны специальной военной операции. Женщина была на передовой и участвовала в боевых действиях.

Наталья Казарян попала на фронт в подразделении «БАРС-16». Она работала медиком на передовой и спасала жизни солдат. Ее возвращения домой живой и невредимой с нетерпением ждали трое детей.

«В начале было переживание, не хотел, чтобы мама куда-то уезжала, страшно было за нее. Потом гордился, что она там находится, помогает», — поделился младший сын Натальи Тимур Кучаев.

В подразделении у Натальи служили три фельдшера.

«Я контролировала лечение и отвечала за всю документацию по ведению раненых. Заматывала, останавливала кровотечение, моя задача была быстро довезти в госпиталь, чтобы боец не погиб. У меня ни один не погиб», — рассказала бывшая участница СВО Наталья Казарян.

На фронте она встретила будущего мужа Александра. Их пути пересеклись во время эвакуации раненых. Взаимная любовь нарастала, Наталья и Александр стали переписываться. Вскоре мужчина получил ранение и попал в госпиталь. Там он сделал ей предложение, Наталья ответила согласием.

«Мне принесли ребята записочку от нее после того, как я сделал предложение. Она оставила ее и поехала дальше забирать раненых», — сказал супруг Натальи Александр Казарян.

После полугода службы они вернулись домой в Краснодар и сыграли свадьбу, на которую приехала половина сослуживцев. Приехал и комбат, который вручил женщине госнаграду Святого Луки за спасение раненых. Спустя некоторое время она продолжила помогать людям. Сейчас работает в фонде «Защитники Отечества» и консультирует всех, кто ищет без вести пропавших.

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