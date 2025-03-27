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Бывшая участница СВО из Краснодара рассказала, как нашла любовь на фронте

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/byvshaya-uchastnitsa-svo-iz-krasnodara-rasskazala-kak-nashla-lyubov-na-fronte
Бывшая участница СВО из Краснодара рассказала, как нашла любовь на фронте
Видео канала «Кубань 24»

Жительница краевой столицы Наталья Казарян недавно вернулась домой из зоны специальной военной операции. Женщина была на передовой и участвовала в боевых действиях.

Наталья Казарян попала на фронт в подразделении «БАРС-16». Она работала медиком на передовой и спасала жизни солдат. Ее возвращения домой живой и невредимой с нетерпением ждали трое детей.

«В начале было переживание, не хотел, чтобы мама куда-то уезжала, страшно было за нее. Потом гордился, что она там находится, помогает», — поделился младший сын Натальи Тимур Кучаев.

В подразделении у Натальи служили три фельдшера.

«Я контролировала лечение и отвечала за всю документацию по ведению раненых. Заматывала, останавливала кровотечение, моя задача была быстро довезти в госпиталь, чтобы боец не погиб. У меня ни один не погиб», — рассказала бывшая участница СВО Наталья Казарян.

На фронте она встретила будущего мужа Александра. Их пути пересеклись во время эвакуации раненых. Взаимная любовь нарастала, Наталья и Александр стали переписываться. Вскоре мужчина получил ранение и попал в госпиталь. Там он сделал ей предложение, Наталья ответила согласием.

«Мне принесли ребята записочку от нее после того, как я сделал предложение. Она оставила ее и поехала дальше забирать раненых», — сказал супруг Натальи Александр Казарян.

После полугода службы они вернулись домой в Краснодар и сыграли свадьбу, на которую приехала половина сослуживцев. Приехал и комбат, который вручил женщине госнаграду Святого Луки за спасение раненых. Спустя некоторое время она продолжила помогать людям. Сейчас работает в фонде «Защитники Отечества» и консультирует всех, кто ищет без вести пропавших.

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Автор: Виктория Дубовая

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