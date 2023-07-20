Бьют стекла в подъезде, угрожают соседям: СК начал проверку инцидента в многоэтажке в Сочи

СУ СК РФ по Краснодарскому краю проводит проверку по факту хулиганских действий жильцов многоквартирного дома на улице Пластунской.

Мужчины, предположительно, из числа мигрантов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушают общественный порядок, портят общедомовое имущество и избивают местных жителей в ответ на сделанные замечания.

Председатель СК России поручил руководителю СУ по Краснодарскому краю А.К. Маслову представить доклад по установленным в ходе проверки обстоятельствам, в том числе основаниям пребывания указанных лиц на территории Российской Федерации, сообщает пресс-служба СК РФ в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», о том, что двое приезжих терроризируют соседей, местные жители сообщили в соцсетях. Они рассказали, что мужчины бьют стекла в подъезде, ходят по двору с оружием и угрожают тем, кто недоволен их поведением. Полиция Сочи начала проверку.