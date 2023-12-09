Бюсты трех легендарных Героев Отечества открыли в Краснодаре

Памятники торжественно открыли 9 декабря в сквере Памяти Героев-танкистов в поселке Колосистом.

В краснодарском сквере увековечили память военачальников, маршалов бронетанковых войск, дважды Героев Советского Союза Михаила Катукова и Павла Рыбалко, а также Героя Советского Союза Олега Лосика.

В церемонии открытия принял участие генерал-лейтенант запаса Константин Пуликовский, командующий объединенной группировкой федеральных сил в Чеченской Республике в 1996–1997 годах.

Бюсты создал и подарил Краснодару академик Российской академии художеств Салават Щербаков, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», имена еще двух Героев Отечества появились на арке в сквере имени Жукова в Краснодаре.