Бюсты трех легендарных Героев Отечества открыли в Краснодаре
Общество
09.12.2023 18:20
Памятники торжественно открыли 9 декабря в сквере Памяти Героев-танкистов в поселке Колосистом.
В краснодарском сквере увековечили память военачальников, маршалов бронетанковых войск, дважды Героев Советского Союза Михаила Катукова и Павла Рыбалко, а также Героя Советского Союза Олега Лосика.
В церемонии открытия принял участие генерал-лейтенант запаса Константин Пуликовский, командующий объединенной группировкой федеральных сил в Чеченской Республике в 1996–1997 годах.
Бюсты создал и подарил Краснодару академик Российской академии художеств Салават Щербаков, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», имена еще двух Героев Отечества появились на арке в сквере имени Жукова в Краснодаре.