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Бюсты трех легендарных Героев Отечества открыли в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/byusty-treh-legendarnyh-geroev-otechestva-otkryli-v-krasnodare
Бюсты трех легендарных Героев Отечества открыли в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Памятники торжественно открыли 9 декабря в сквере Памяти Героев-танкистов в поселке Колосистом.

В краснодарском сквере увековечили память военачальников, маршалов бронетанковых войск, дважды Героев Советского Союза Михаила Катукова и Павла Рыбалко, а также Героя Советского Союза Олега Лосика.

Фото пресс-службы администрации Краснодара

В церемонии открытия принял участие генерал-лейтенант запаса Константин Пуликовский, командующий объединенной группировкой федеральных сил в Чеченской Республике в 1996–1997 годах.

Бюсты создал и подарил Краснодару академик Российской академии художеств Салават Щербаков, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Как писал интернет-портал «Кубань 24», имена еще двух Героев Отечества появились на арке в сквере имени Жукова в Краснодаре.

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