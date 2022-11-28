Бюджет Сочи получил дополнительное финансирование в 964 млн рублей

Фото пресс-службы администрации Сочи

Благодаря дополнительной поддержке на курорте продолжается строительство школы на 1 тыс. 100 мест в микрорайоне Бытха. Кроме того, приобрели 850 контейнеров для раздельного сбора ТКО. Также благодаря полученным средствам создадут проект реконструкции очистных сооружений «Бзугу».

В 2023–2024 годах Сочи получит из краевого бюджета более 8 млрд рублей. Дополнительное финансирование направят на строительство и реконструкцию очистных, корпуса начальной школы № 18 на 400 мест. Также благоустроят территорию детского сада № 125 и завершат монтажные работы по установке теплогенератора в школе № 44 села Пластунка.

«Финансовая поддержка региона позволила увеличить доходную часть бюджета Сочи в текущем году на 964 млн рублей. В следующие два года из краевого бюджета город получит более 8 млрд рублей. По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского выделенные средства будут направлены на решение социально значимых задач», — сказала заместитель главы города Светлана Калинина.

Оборот организаций курорта за 9 месяцев составил 277 млрд рублей. Он превысил показатели прошлого года на 5,4%. Лидером является торговля — доля составляет 52% городской экономики.

Доход курортно-туристского комплекса — 47 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом турпоток увеличился на 4%. Курорт обеспечивает более 50% регионального объема доходов туротрасли, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

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