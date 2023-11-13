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Бюджет Новороссийска на 2024 год впервые в истории превысит 18 млрд рублей

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/byudzhet-novorossijska-na-2024-god-vpervye-v-istorii-prevysit-18-mlrd-rublej
Бюджет Новороссийска на 2024 год впервые в истории превысит 18 млрд рублей
Фото пресс-службы администрации Новороссийска

Публичные слушания по проекту бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов прошли 13 ноября.

Впервые в истории города бюджет превысит 18 млрд рублей. При этом он сохранит социальную направленность и сбалансированность.

Например, в городе-герое планируют отремонтировать 35 образовательных и спортивных учреждений и приобрести 62 квартиры для детей-сирот. Также продолжат строить две общеобразовательные школы и канализационные очистные сооружения в станице Натухаевской.

Кроме того, в Новороссийске отремонтируют 7 объектов улично-дорожной сети протяженностью более 4 км по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

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