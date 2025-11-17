Бюджет Краснодарского края на 2026 год останется социально ориентированным

В Краснодаре прошли публичные слушания по проекту бюджета Краснодарского края на следующий год, а также на плановый период 2027 и 2028 годов.

В мероприятии приняли участие представители общественных организаций и органов власти, а также заинтересованные граждане, студенты и преподаватели профильных факультетов.

«В предстоящем трехлетнем периоде продолжится реализация мер, направленных на поддержание финансовой, экономической и социальной стабильности, развитие инфраструктуры. Среднегодовой рост ВВП прогнозируется на уровне трех процентов за счет увеличения объемов промышленного и сельскохозяйственного производства», — сказал и. о. министра финансов Краснодарского края Александр Кнышов.

«Определенные тенденции, в том числе на уровне макрорегулирования, денежно-кредитной политики, уровня инфляции и тому подобных вещей, которые складываются именно в стране. Они в любом случае оказывают существенное влияние на экономику региона, а также соответственно на параметры бюджета», — отметила профессор кафедры мировой экономики и менеджмента КубГУ Светлана Третьякова.

Приоритетом бюджетной политики края на этот период по-прежнему остается повышение уровня социальной защищенности граждан. Для развития ключевых отраслей экономики края продолжат действовать меры поддержки для хозяйствующих субъектов: субсидии, льготное кредитование и компенсации затрат на уплату процентов по кредитным договорам.

Читайте также: доходы бюджета Кубани за 10 месяцев этого года составили 493 млрд рублей.

