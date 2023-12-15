Быстрее пешком: пробки в 10 баллов собрались вечером 15 декабря в Краснодаре

Движение автомобилей в пятничный вечер в краевой столице оказалось практически парализовано. Сервис «Яндекс Карты» оценил загруженность дорог в Краснодаре на 10 баллов из 10.

По данным на 17:30, самые сильные пробки образовались в центральной части города, на улицах: Северной, Красной, Гаврилова, Коммунаров, Костылева, Промышленной, Передовой, Корницкого, Янковского, Буденного, Кузнечной, Октябрьской, Ленина, Карасунской, Пашковской, Седина, Кубанской набережной, Постовой, Новокузнечной, Хакурате и Садовом мосту.

Также крупные заторы появились на улицах: Ставропольской, Селезнева, Новороссийской, Уральской, Школьной, Старокубанской, Бургасской, Колхозной, Дзержинского, Дальней, Тургенева, Красных Партизан, Каляева, Западном обходе, Российской, Петра Метальникова, Дорожной и Зиповской.

Кроме того, затруднено движение на выездах из Краснодара: Ростовском шоссе, Уральской перед Восточным обходом, а также перед Яблоновским и Тургеневским мостами.

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