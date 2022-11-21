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Бурлачко: с 2018 года в бюджет Кубани поступило более 538 млн рублей от курортного сбора

Политика
21.11.2022 13:01
Ссылка https://kuban24.tv/item/burlachko-s-2018-goda-v-byudzhet-kubani-postupilo-bolee-538-mln-rublej-ot-kurortnogo-sbora
Бурлачко: с 2018 года в бюджет Кубани поступило более 538 млн рублей от курортного сбора
Фото t.me/yuriy_burlachko

В Госдуме в I чтении приняли законопроект о продлении курортного сбора до 2027 года.

По словам председателя ЗСК Юрия Бурлачко, принятие закона обосновано положительным опытом его реализации. В Краснодарском крае он стал механизмом улучшения курортной инфраструктуры.

«Собираемые средства невелики и необременительны для гостей края, но с учетом растущего потока отдыхающих они складываются в значимые суммы, позволяющие системно совершенствовать курортную инфраструктуру. Так, с 2018 года в бюджет Краснодарского края поступило более 538 млн рублей», — написал он в Telegram.

По словам Бурлачко, продление сроков позволит продолжать благоустраивать курорты края и делать их более комфортными.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в правительстве законопроект поддержали, но в кабмине считают, что эксперимент нужно было продлить только до 1 января 2025 года и распространить на ФТ Сириус и Санкт-Петербург.

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