Бурлачко: с 2018 года в бюджет Кубани поступило более 538 млн рублей от курортного сбора
В Госдуме в I чтении приняли законопроект о продлении курортного сбора до 2027 года.
По словам председателя ЗСК Юрия Бурлачко, принятие закона обосновано положительным опытом его реализации. В Краснодарском крае он стал механизмом улучшения курортной инфраструктуры.
«Собираемые средства невелики и необременительны для гостей края, но с учетом растущего потока отдыхающих они складываются в значимые суммы, позволяющие системно совершенствовать курортную инфраструктуру. Так, с 2018 года в бюджет Краснодарского края поступило более 538 млн рублей», — написал он в Telegram.
По словам Бурлачко, продление сроков позволит продолжать благоустраивать курорты края и делать их более комфортными.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в правительстве законопроект поддержали, но в кабмине считают, что эксперимент нужно было продлить только до 1 января 2025 года и распространить на ФТ Сириус и Санкт-Петербург.
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