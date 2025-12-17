Бурак из Новороссийска стал одним из самых упоминаемых котов в СМИ за 2025 год

Десять самых популярных котов в 2025 году определила система аналитики социальных сетей и СМИ «Медиалогия».

Согласно подсчетам, самой популярной кошкой в российских СМИ с января по декабрь 2025 года стала Муся — обитательница комплекса «Ласточкино гнездо». В феврале приезжий из Санкт-Петербурга по неизвестным причинам скинул кошку в море с 40-метровой высоты. Через два дня животное удалось снять со скал, сейчас она живет полноценной кошачьей жизнью.

Обладателем второго места стал кот-мигрант Бурак из Турции. Он зайцем приплыл в Новороссийск на контейнеровозе, застрял на таможне и стал героем настоящей драмы.

Третьим по популярности оказался кот-прапорщик Толик. Пушистый из московской пожарной части стал номинантом международной премии «Мой ласковый и нужный зверь».

На четвертой строчке также оказался кот из столицы. Федос пропал в поезде по пути в Казань и нашелся в одном из вагонов через шесть дней на Дальнем Востоке.

Пятое место по упоминаниям в СМИ заняла кошка Мася. Она спасла семью из Екатеринбурга от ядовитой змеи на Бали, отогнав пресмыкающееся от дома.

Шестой по популярности у журналистов стала кошка из Китая. Питомица случайно «отправила» черновик письма об увольнении своей хозяйки, запрыгнув на ноутбук. Из-за этого женщина потеряла работу и годовую премию.

На седьмой строчке — счастливый кот Фарт. Такую кличку бездомный рыжий котенок получил после того, как попал к жительнице Тюменской области, которая по счастливой случайности позднее выиграла в лотерею более 21 млн рублей.

Восьмое место занял военный кот Маркиз. Пушистик помогает военнослужащим российской группировки войск «Восток» на Запорожском направлении своевременно обнаруживать приближение беспилотников.

На девятой строчке — рыжий кот по кличке Урсик. Пользователям интернета он известен как «самый православный кот в России». Такое прозвище он получил после того, как пришел жить в Староладожский Никольский мужской монастырь в Ленинградской области.

Топ-10 закрывает Бусик. Его хозяин, дальнобойщик Кирилл, нашел кота спустя два года после его пропажи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», нелегального пушистого пассажира в одном из контейнеров обнаружили члены команды судна во время рейса из Стамбула в Новороссийск. С 11 марта пушистый путешественник находился в порту Новороссийска. Из морпорта кота-мигранта могли забрать только после разрешения госорганов.

В мае Бурак прошел ветеринарный осмотр. Многие, узнав о судьбе кота-мигранта, хотели взять его себе. 9 июня стало известно, что кот Бурак получит разрешительные документы от таможенных органов и сможет покинуть порт Новороссийска. Спустя почти четыре месяца кот-мигрант получил «российское гражданство» и покинул порт Новороссийска.

