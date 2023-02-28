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Букетный забег в преддверии 8 Марта проведут в Новороссийске

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/buketnyj-zabeg-v-preddverii-8-marta-provedut-v-novorossijske
Букетный забег в преддверии 8 Марта проведут в Новороссийске
Фото unsplash.com

Забег «Милой! Любимой! Единственной!» пройдет 4 марта в 11:00 в парке имени Фрунзе.

Всем желающим нужно будет пробежать дистанцию с цветами в руках. На финише участники вручат букеты своим половинам. Регистрация на забег начнется в 10:30 на месте.

Победителей и участников ждут подарки — ужин в ресторане, экскурсия в Абрау-Дюрсо, билеты на конно-спортивное шоу и в кино, а также подарочные сертификаты в магазин цветов, фитнесс-клуб, боулинг и бильярд. Кроме того, участников ждут фотосессии и спортивные призы.

Подробную информацию можно узнать по телефону +7 (908) 673-17-41, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Читайте также: в Сочи любители здорового образа жизни приняли участие в забеге на гору Ахун. Длина дистанции составила 11 км.

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