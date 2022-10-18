Буйный пассажир: приезжий из Кирова устроил дебош в аэропорту Сочи
Инцидент произошел 17 октября в зоне досмотра при входе в аэровокзал Сочи.
Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы. На кадрах видно, как полицейские надевают наручники на лежащего на асфальте мужчину, а тот активно сопротивляется. Автор видео сообщил, что нарушитель, предположительно, был пьян. Он нецензурно выражался, размахивал руками и провоцировал конфликт.
На замечания окружающих дебошир не реагировал, но его поведение привлекло внимание полицейских. Правоохранители попросили мужчину предъявить документы и пройти с ними в дежурную часть. Нарушитель отказался и оказал сопротивление.
На 38-летнего жителя Кирова завели административное дело за мелкое хулиганство. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Адлерский районный суд приговорил его к выплате штрафа, сообщает пресс-служба Сочинского ЛУ МВД России на транспорте.
Читайте также: в Краснодаре пьяная девушка устроила скандал в магазине одежды и ударила продавца по лицу.
- Что известно о падении Су-34 в Ейске и последующем пожаре в девятиэтажке
- В Краснодарском театре драмы прошла премьера «Двойника» по Достоевскому. Фоторепортаж
- Кубанское казачество — 326 лет на службе России
- Из арматуры и бетона: в нацпарке Сочи демонтировали странные шары
- В горах Сочи зимой откроют две новые горнолыжные трассы
- Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины