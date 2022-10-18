Буйный пассажир: приезжий из Кирова устроил дебош в аэропорту Сочи

Кадр из видео t.me/chp_sochi

Инцидент произошел 17 октября в зоне досмотра при входе в аэровокзал Сочи.

Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы. На кадрах видно, как полицейские надевают наручники на лежащего на асфальте мужчину, а тот активно сопротивляется. Автор видео сообщил, что нарушитель, предположительно, был пьян. Он нецензурно выражался, размахивал руками и провоцировал конфликт.

На замечания окружающих дебошир не реагировал, но его поведение привлекло внимание полицейских. Правоохранители попросили мужчину предъявить документы и пройти с ними в дежурную часть. Нарушитель отказался и оказал сопротивление.

На 38-летнего жителя Кирова завели административное дело за мелкое хулиганство. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Адлерский районный суд приговорил его к выплате штрафа, сообщает пресс-служба Сочинского ЛУ МВД России на транспорте.

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