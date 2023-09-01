Буйный кот выпрыгнул из окна 10 этажа и повис на дереве в Новороссийске

Инцидент произошел 1 сентября в одном из многоквартирных домов города-героя.

Кот по какой-то причине решил выпрыгнуть из окна квартиры, расположенной на 10 этаже. К счастью, он не упал с высоты на землю, а повис на ветках дерева. Хозяйка заметила своего питомца висящим на дереве и обратилась за помощью в городскую службу спасения.

Спасатели вскоре прибыли на место и залезли на дерево при помощи приставной лестницы. Они сняли кота с ветки и передали его хозяйке.

«Кот при десантировании не пострадал, повезло! Коты, как дети, за ними нужно бдительно следить», — написал в Telegram начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.

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