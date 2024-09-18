Будни полигона: как на Кубани готовят десантников перед отправкой на СВО

На одном из военных полигонов Краснодарского края продолжается подготовка военнослужащих ВДВ, которые отправятся в зону боевых действий по контракту. Съемочной группе «Кубань 24» показали, как проходит тренировка перед выполнением прыжков с парашютом. Проверил свои силы и корреспондент Максим Шабалда.

Тренировка приземления — важный этап в подготовке. Призывникам необходимо научиться правильно держать ноги, чтобы не травмироваться при прыжке с парашютом. На первых занятия ошибки допускаются, и инструктор учит парней правильной технике. Чтобы зафиксировать постановку коленей и стоп при реальном прыжке, на специальном тренажере военные зажимают деревянные бруски.

Следующий этап — прыжки на полосе препятствий. Здесь десантники разминают голеностоп перед следующими упражнениями.

«На этом тренажере, похожем на большую карусель, отрабатывают отделение от самолета и сам полет. Каждый из десантников должен четко выполнять команды инструктора. После этого необходимо развернуться по сторонам и развернуться по ветру, а в конце — приготовиться к приземлению», — объясняет корреспондент «Кубань 24» Максим Шабалда.

Все действия десантники доводят до автоматизма. Только после этого можно отрабатывать десантирование из транспортного самолета ИЛ-76 на высотном тренажере. На нем же все действия отрабатывают перед настоящими прыжками и опытные военные.

На другом полигоне — стрельбище, где тренируются десантники, которые отправятся в зону СВО. Командир штурмового взвода с позывным «Мотя» контролирует действия сослуживцев и дает указания на тренировке. По его словам, он с детства мечтал быть десантником, так как его дядя — ветеран второй Чеченской войны, и теперь черед его племянника защищать Родину.

«В мои обязанности входит обучить, вернуть всех домой живыми и с Победой», — делится командир штурмового взвода, позывной «Мотя».

Эта задача и у инструктора с позывным «Сеньор». Опытный наставник показывает технику огневой стрельбы, рассказывает о тактических действиях и медицине.

«Мы оцениваем состояние каждого бойца, его морально-волевые качества, психологическое состояние. И уже заканчиваем подготовку на базе одного из полков в тыловых районах в зоне специальной военной операции», — говорит помощник начальника отделения по боевой подготовке, позывной «Сеньор».

В тыловых районах контрактники попадают в условия максимально приближенные к боевым. Подготовка в части очень поможет им «за ленточкой».

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