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БСМП: за сутки в Краснодаре за помощью из-за непогоды обратился 161 человек

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bsmp-za-sutki-v-krasnodare-za-pomoshhyu-iz-za-nepogody-obratilsya-161-chelovek
БСМП: за сутки в Краснодаре за помощью из-за непогоды обратился 161 человек
Фото БСМП Краснодарского края

Сильный гололед образовался на улицах города утром 9 января, что заметно добавило работы медикам. За помощью обращаются не только взрослые, но и дети.

«За последние сутки в приемное отделение с травмами различного характера, полученными из-за непогоды, обратился 161 человек», — сообщает больница скорой медицинской помощи Краснодарского края в Telegram.

Из обратившихся пациентов связанные с погодными условиями травмы получили 55 взрослых и 20 детей.

Читайте также: морозы и снег сохранятся в Краснодарском крае 11 января. Утром на Кубани будет сильный гололед и туман. Днем мокрый снег начнет налипать на деревьях и проводах.

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