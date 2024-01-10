БСМП: за сутки в Краснодаре за помощью из-за непогоды обратился 161 человек

Сильный гололед образовался на улицах города утром 9 января, что заметно добавило работы медикам. За помощью обращаются не только взрослые, но и дети.

«За последние сутки в приемное отделение с травмами различного характера, полученными из-за непогоды, обратился 161 человек», — сообщает больница скорой медицинской помощи Краснодарского края в Telegram.

Из обратившихся пациентов связанные с погодными условиями травмы получили 55 взрослых и 20 детей.

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