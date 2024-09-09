Больница скорой помощи в Краснодаре сообщила о гибели своего водителя в зоне СВО

Коллектив краевой больницы скорой медицинской помощи 9 сентября сообщил о гибели своего сотрудника Максима Рипки.

Максим Рипка 10 лет проработал водителем скорой медицинской помощи. В мае ему исполнилось 45 лет.

В марте 2023 года он ушел добровольцем на СВО. Служил в ракетных войсках. Погиб во время проведения боевых действий на Запорожском направлении. У погибшего осталась супруга и двое сыновей в возрасте 6 и 7 лет.

«Я не мог не пойти. Если не я, то кто?» — сказал Максим Рипка своей супруге перед уходом в зону СВО.

«Бойца похоронили в Адыгее рядом с родителями и братом. Коллектив краевой БСМП выражает искренние и глубокие соболезнования семье погибшего», — сообщает пресс-служба ГБУЗ «Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи» в Telegram.

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