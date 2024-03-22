Бросившую детей без еды в холодном доме многодетную мать будут судить на Кубани

Инцидент произошел в январе в хуторе Бейсужек в Павловском районе. Шестеро детей в возрасте от 3 до 10 лет четверо суток находились без присмотра и еды в неотапливаемом доме.

По данным следствия, 32-летняя местная жительница 19 января уехала в другой район к бывшему сожителю, оставив детей в возрасте от 3 до 10 лет без присмотра и еды в неотапливаемом доме на улице Горького.

На женщину завели уголовное дело за оставление в опасности своих малолетних детей и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. В настоящее время суд ограничил женщину в родительских правах. Детей поместили в реабилитационный центр, где им оказывают психологическую помощь.

Подозреваемая признала свою вину. Уголовное дело направили в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мать обещала детям вернуться через несколько часов, но выключила мобильный телефон и уехала в Брюховецкий район. Там она провела четыре дня. Детей нашли в истощенном состоянии и направили в больницу для оказания медицинской помощи. Мать вернулась домой только 22 января по требованию сотрудников полиции.