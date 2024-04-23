Бросившая ребенка-инвалида на улице в Краснодаре мать объяснила свой поступок

В ночь на 21 апреля женщина привезла ребенка с ограниченными возможностями здоровья на инвалидной коляске к магазину, оставила там и убежала.

Известно, что женщина увидела отца их 6-летней девочки на улице и завела с ним разговор о воспитании их совместного ребенка. Мать ребенка по какой-то причине решила, что ее бывший муж займется дочерью, поэтому оставила ее на улице и ушла. После этого она обратилась в МВД с заявлением о пропаже ребенка.

Девочка с рождения имеет диагнозы: ДЦП, гидроцефалия и эпилепсия. Ее мать объяснила свой странный поступок давним конфликтом с отцом девочки. По ее словам, бывший муж лишил ее единственного жилья. Из-за состояния здоровья дочери она не может работать и живет только на пособия. При это отец девочки не участвует в ее жизни.

«Я толкнула коляску в его сторону, сказав, чтобы сам решал все проблемы с ней. И убежала, потому что боюсь его. Он не раз избивал меня», — рассказала мать девочки.

Сейчас брошенную на улице девочку поместили в инфекционную больницу, а мать к ней не пускают, сообщает RT.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», информацией об оставлении ребенка с инвалидностью на улице в Краснодаре заинтересовались правоохранительные органы. По факту оставления несовершеннолетней в опасности проводят проверку. Действиям матери дадут правовую оценку.