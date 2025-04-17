Брошенного на привязи в СНТ бульдога забрали в приют для животных в Сочи

Привязанную собаку оставили перед въездом в печально известный СНТ «Авиатор», где в феврале голодные хаски разорвали лицо 9-летнему мальчику.

Местные жители забеспокоились, увидев очередную голодную собаку на привязи, и сообщили, что пес изголодался и никого к себе не подпускает.

На публикацию в сочинских пабликах обратили внимание в полиции и в МЦУ Сочи. Информацию направили специалистам центра по обращению с бездомными животными для принятия мер по спасению бульдога.

Сотрудники полиции и специалисты прибыли на место, отвязали собаку и отвезли в муниципальный приют. Там животное обследуют и при необходимости подлечат. В настоящее время жизни и здоровью бульдога ничего не угрожает.

«Будем надеяться, что собака быстро восстановится и найдет свою новую счастливую семью», — отметили в МЦУ Сочи и поблагодарили всех неравнодушных граждан за участие в судьбе собаки.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», о том, что на въезде в СНТ «Авиатор» в селе Лесное Адлерского района на привязи сидит голодный пес, сообщили местные жители в соцсетях. По их словам, собака, предположительно, породы английский бульдог агрессивно реагирует на приближающихся к ней людей.

В полиции Сочи п факту нахождения собаки на территории СНТ зарегистрировали материал. На место выехал участковый полиции, для принятия совместного с властями решения о дальнейшей судьбе бульдога.

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