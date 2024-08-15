Брошенного кошкой котенка достали спасатели с чердака дома в Новороссийске

В муниципальную службу спасения Новороссийска 14 августа обратилась женщина с просьбой о помощи.

По словам звонившей, на чердаке частного дома кошка родила котенка и бросила его. Три дня котенок пищит, а самостоятельно женщина не может его найти.

«Спасатели выехали на место и достали котенка из труднодоступного места, затем при помощи шприца напоили его и передали хозяйке дома, которая будет его кормить и растить», — написал в своем Telegram-канале начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.

Судя по фотграфиям, которые сделали сотрудники МЧС на месте ЧП, для того, чтобы добраться до котенка, им пришлось вскрыть пол и утеплитель на чердаке.

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