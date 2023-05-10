Бросавшего вещи с балкона многоэтажки неадекватного жильца принудительно госпитализировали в Краснодаре

Инцидент произошел вечером 6 мая в ЖК «Губернском».

О том, что с балкона многоэтажки на улице Бочарникова 4/1 мужчина выбросил вещи своей девушки, сообщили в соцсетях местные жители. После этого подобное повторялось в течение четырех дней.

«Уже 4 день подряд этот человек кидает вещи на Бочарникова 4/1 3 подъезд. Сегодня он уже сбросил бойлер. Не дай бог кинет что-то тяжелое и разобьет голову…», — написали в соцсетях жители ЖК «Губернский».

Очевидцы сообщили о произошедшем в полицию и вызвали скорую помощь, так как, по их словам, мужчина психически не здоровый.

«В настоящее время сотрудники полиции незамедлительно отреагировали на сообщение, установили личность мужчины и передали его сотрудникам скорой помощи для дальнейшего направления в специализированное медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

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