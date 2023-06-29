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Бронеавтомобили, гаубицы и ракеты: выставка современной военной техники пройдет в Армавире

Общество
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Бронеавтомобили, гаубицы и ракеты: выставка современной военной техники пройдет в Армавире
Фото пресс-службы администрации Армавира

Выставку военной техники организует Минобороны РФ 3 и 6 июля на территории Центра единоборств в Северном микрорайоне.

В эти числа в стенах Центра единоборств состоится чемпионат Вооруженных сил России по самбо и дзюдо. Параллельно с ним оборонное ведомство подготовило для гостей мероприятия показательные выступления, полевую кухню, духовой оркестр и выставку военной техники.

На территории Центра единоборств можно будет увидеть бронеавтомобиль 3 СТС «Ахмат», БТР-82А, 152 мм гаубицу 2А65, военный УАЗ «Патриот» и «КАМАЗ» 3-М2, а самым интересным объектом экспозиции станет ракетный комплекс «Искандер-М». Вход на выставку — бесплатный, сообщает пресс-служба администрации Армавира.

Читайте также: на параде Победы в Новороссийске представили ракетные комплексы «Бал» и «Бастион».

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