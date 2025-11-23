Британского блогера удивил вкус кубанского борща и поданного к нему сала

Уилл Эггертон из Великобритании во время своего второго путешествия по России заехал в Краснодар. В соцсетях блогер, мечтавший побывать на родине казаков, поделился впечатлениями от местной кухни, в частности от кубанского борща.

Традиционное блюдо казачьей кухни британец купил в одном из заведений Краснодара. Дегустацию борща блогер решил провести около входа в парк стадиона «Кубань».

«Если честно, я не раз пробовал борщ. И каждый раз он не оставил отличного впечатления. Поэтому я очень надеюсь, что этот борщ сможет все изменить», — сказал Уилл Эггертон перед тем, как попробовать блюдо.

Блогер отметил, что у борща очень насыщенный цвет — «можно покрасить майку этим супом в стиле тай-дай» (техника окрашивания ткани, при которой материал завязывают, складывают или скручивают, а после окрашивают в разные цвета. Благодаря этому создаются необычные узоры и переходы цветов — прим. ред.).

Попробовав суп, британец отметил, что это блюдо изменило его мнение о борще.

«Борщ метафорически изменил мою родословную», — сказал путешественник.

Со сметаной, которая шла в наборе к борщу, блогер, судя по всему, столкнулся впервые. Он предположил, что это либо майонез, либо сливочное масло. Намазав сметану на хлеб и попробовав ее, британец поделился, что продукт похож на «очень мягкий майонез».

Не меньше впечатлений и вопросов у молодого человека вызвало сало, которое также было в наборе. Перед тем как попробовать незнакомый продукт, блогер отметил, что боится его есть.

«На вкус как пустота. Особо нет вкуса. Теперь мы знаем, как на вкус Спанч Боб», — сказал Уилл Эггертон.

А затем блогер решил добавить в борщ сгущенное молоко, купленное в магазине.

«Не зря снова попробовал», — поделился впечатлением британец.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», блогер известен своей традицией путешествовать в одежде ярко-зеленого цвета. Приехав в Краснодар, свое путешествие по городу он начал с площади у ЗСК. Побывал в парках «Городской сад» и «Краснодар».

