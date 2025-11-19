Британский блогер приехал в Краснодар, чтобы побывать на родине казаков

Уилл Эггертон из Великобритании приехал в свое второе путешествие по России и заехал в Краснодар.

Блогер известен своей традицией путешествовать в одежде ярко-зеленого цвета. В этом оттенке он традиционно прогулялся по столице Краснодарского края. Путешествие по городу он начал с площади у Законодательного собрания региона.

«Добро пожаловать на Кубань. А если точнее — в Краснодар. Жду не дождусь. Я помню, что в школе я узнал о донских и кубанских казаках, и сейчас наконец-то на их родине», — рассказал в видео в своих соцсетях Уилл.

От начала улицы Красной 26-летний британец прогулялся по парку «Городской сад», где посмотрел на город с высоты колеса обозрения, и признался, что не думал, что Краснодар такой большой.

Также блогер побывал в парке «Краснодар». Во время посещения парка Эггертон назвал его современным, ухоженным и «нереально красивым». Он отметил, что парк больше похож на выставку. Кроме того, блогера удивила скульптура «Внутренний ребенок».

