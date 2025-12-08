Британский блогер впечатлился природой Сочи

Природа региона продолжает привлекать туристов своей красотой. Англоязычный блогер Уилл Эгертон поделился впечатлениями от прогулки в горах Сочи, выразив восхищение местным ландшафтом.

Блогер поднялся на Орлиные скалы, башню Ахун и посетил местные пещеры.

«Если вам когда-нибудь морально плохо, если надо выбраться из тяжелой ямы плохих чувств, просто отправьтесь в лес, в горы. Потому что мать-природа всегда поднимает настроение», — отметил блогер Уилл Эгертон.

Особенное впечатление на англичанина произвели Агурские водопады. Несмотря на холодное время года, он не упустил возможности искупаться в них. Вероятно, это путешествие по Сочи блогер запомнит надолго.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», недавно Уилл Эггертон из Великобритании приехал в свое второе путешествие по России и заехал в Краснодар. Блогер известен своей традицией путешествовать в одежде кислотного цвета.

