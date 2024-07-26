Британские самолеты снова приблизились к границам России над Черным морем

Военные самолеты Великобритании уже второй раз за последние три дня оказались у российских границ над акваторией Черного моря.

Российские военные заметили, что неизвестные воздушные цели приближаются в государственным границам страны со стороны нейтральных вод Черного моря. Для определения целей и предотвращения нарушения границ РФ в силы противовоздушной обороны подняли в воздух истребитель Су-27.

Приблизившись к целям, экипаж российского самолета выяснил, что к границам страны приблизили самолет-разведчик RC-135 и два истребителя Typhoon ВВС Великобритании.

При появлении Су-27 британские военные самолеты развернулись и отдалились от границ России.

«Российский самолет благополучно вернулся на аэродром базирования. Нарушения государственной границы РФ не допущено», — сообщает Министерство обороны России.

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