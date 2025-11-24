Бразильский футболист «Краснодар-ЮМР» сравнил Анапу с пляжем в Рио-де-Жанейро

Футболист Дмайш из Бразилии провел сезон 2025 года в составе пляжного футбольного клуба «Краснодар-ЮМР». За свою карьеру он играл в знаменитых клубах Бразилии, Италии, Испании .

В этом году «Краснодар-ЮМР» занял четвертое место в чемпионате России. По словам бразильца, клубу совсем чуть-чуть не хватило до медалей.

«Но и четвертое место — это ощутимый прорыв. При этом по ходу чемпионата мы обыграли всех лидеров – петербургский «Кристалл», московский «Локомотив», «Саратов». Эти победы оставили хорошее впечатление и добавили нам уверенности. В этом году «Краснодар-ЮМР» стал сильнее», — отметил Дмайш.

Пляжный футболист поделился, что в Бразилии Россию представляют страной, где всегда холодно и снег. По его мнению, в России есть настоящий шарм. Домашние матчи «черно-оранжевые» проводят в Анапе, так как их стадион в Краснодаре еще не достроен.

Дмайш отметил, что ему очень нравится погода в Анапе. По его мнению, город-курорт очень похож на знаменитый на вес мир бразильский пляж в Рио-де-Жанейро.

«В Анапе мне нравится погода. Это однозначно! А еще сравнил бы Анапу с нашим знаменитым пляжем Копакабана в Рио-де-Жанейро — очень похожи. Да, я люблю купаться в Черном море. А еще там потрясающий закат», — поделился футболист.

Также для него стала открытием возможность путешествовать по стране на поездах. Он уточнил, что в Бразилии нет такой развитой и глобальной системы железных дорог, а в России «можно доехать куда угодно — удобно и комфортно».

Кроме того, Дмайш рассказал, что ему очень нравятся русская кухня, культура, также он неравнодушен к бане и изучает историю страны. Выделил игрок в пляжный футбол и менталитет россиян. По его словам, жители России невероятно дисциплинированные и сильные люди.

«Вообще многие бразильцы любят в России и давно здесь играют в пляжный футбол. За «Краснодар-ЮМР» вместе со мной выступают Каике и Сикинья. И мы сделаем все возможное, чтобы привести команду к медалям и большим победам», — цитирует Дмайша «КП»-Кубань».

