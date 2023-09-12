Браконьеры застрелили выращенного в Сочи леопарда Лео

Об этом сообщил глава Республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло.

По его словам, больше года назад он вместе с министром природных ресурсов и экологии России Александром Козловым присутствовало при выпуске в дикую природу трех леопардов — самца Лео и двух самок Хосты и Лауры.

«Сегодня из Министерства природных ресурсов и экологии республики пришла информация, что браконьеры отстрелили Лео. Информацию будут проверять правоохранительные органы. Если факт отстрела животного, занесенного в Красную Книгу, подтвердится, преступников ждет уголовное наказание», — написал Сергей Меняйло в Telegram-канале.

Он также отметил, что для Северной Осетии восстановление популяции леопарда крайне важно, так как именно снежный барс является символом столицы республики Владикавказа, а также изображен на республиканском гербе.