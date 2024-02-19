Браконьеры убили двух кабанов в горах Туапсинского района

Останки убитых диких животных обнаружили накануне в лесу на территории регионального заказника «Туапсинский» в 3 км от села Терзиян.

Известно, что неизвестные убили двух кабанов во время незаконной охоты. В связи с выявленными фактами браконьерства госинспектор направил материалы в полицию Туапсинского района.

Виновным в убийстве диких животных грозит уголовная ответственность по ст. 258 УК РФ, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Краснодарского края.

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