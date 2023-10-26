Браконьеры убили благородного оленя в Кореновском районе

Сообщение об обнаружении трупа оленя в станице Платнировской поступило в дежурную часть полиции.

Тело благородного оленя увидел главный госинспектор территориального сектора по Кореновскому району отдела Федерального государственного охотничьего контроля.

«В настоящий момент материал зарегистрирован, проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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