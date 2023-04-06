Браконьера, сорвавшего на 6 млн рублей в заповеднике ветки краснокнижного руксуса, будут судить в Сочи
В Сочи завершили расследовать уголовное дело о нарушении режима особо охраняемых природных территорий в отношении 51-летнего местного жителя.
По версии следствия, 3 февраля 2016 года мужчина со своим сообщником на особо охраняемой территории Кавказского государственного природного биосферного заповедника собирали ветки руксуса или иглицы Колхидской, которая занесена в Красную книгу России.
Всего злоумышленники собрали 3,4 тыс. веток. Ущерб заповеднику превысил 6 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Возбудили уголовное дело. Одного из обвиняемых осудили в апреле 2016 года. Второй подозреваемый скрылся от следствия, его нашли в марте этого года. Расследование завершено, материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направили в Хостинский районный суд. Также заявлен иск о компенсации материального ущерба.
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