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Браконьера, сорвавшего на 6 млн рублей в заповеднике ветки краснокнижного руксуса, будут судить в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/brakonera-sorvavshego-na-6-mln-rublej-v-zapovednike-vetki-krasnoknizhnogo-ruksusa-budut-sudit-v-sochi
Браконьера, сорвавшего на 6 млн рублей в заповеднике ветки краснокнижного руксуса, будут судить в Сочи
Фото пресс-службы Кавказского биосферного заповедника

В Сочи завершили расследовать уголовное дело о нарушении режима особо охраняемых природных территорий в отношении 51-летнего местного жителя.

По версии следствия, 3 февраля 2016 года мужчина со своим сообщником на особо охраняемой территории Кавказского государственного природного биосферного заповедника собирали ветки руксуса или иглицы Колхидской, которая занесена в Красную книгу России.

Всего злоумышленники собрали 3,4 тыс. веток. Ущерб заповеднику превысил 6 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Возбудили уголовное дело. Одного из обвиняемых осудили в апреле 2016 года. Второй подозреваемый скрылся от следствия, его нашли в марте этого года. Расследование завершено, материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направили в Хостинский районный суд. Также заявлен иск о компенсации материального ущерба.

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