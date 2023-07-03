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Браконьера с уловом на 900 тыс. рублей поймали на Краснодарском водохранилище

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/brakonera-s-ulovom-na-900-tys-rublej-pojmali-na-krasnodarskom-vodohranilishhe
Фото Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте

Нарушителя задержали сотрудники Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте во время рейда «Путина».

По данным полиции, 63-летний житель Республики Адыгея незаконно ловил рыбу в Краснодарском водохранилище на лодке с подвесным мотором.

У браконьера изъяли сеть с рыбой. Мужчина успел выловить более 1,6 тыс. особей рыбы: судака, щуку, леща, плотвы, карасей, окуней и сомов. Ущерб биоресурсам превысил 900 тыс. рублей.

Лодку, рыболовные снасти вместе с уловом изъяли. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело о незаконной добыче водных биоресурсов, сообщает пресс-служба Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

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