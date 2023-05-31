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Браконьеры наловили судака и тарани почти на 1 млн рублей в Ейском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/brakonery-nalovili-sudaka-i-tarani-pochti-na-1-mln-rublej-v-ejskom-rajone
Браконьеры наловили судака и тарани почти на 1 млн рублей в Ейском районе
Фото unsplash.com

Двое мужчин незаконно вылавливали рыбу в Ейском экспериментальном хозяйстве по разведению и воспроизводству рыбы с помощью лесовых сетей длиной более 100 м.

По данным следствия, 33-летний и 32-летний мужчины выловили 900 особей тарани и судака общим весом 72 кг. Ущерб от их действий составил 935 тыс. рублей.

На подозреваемых завели уголовное дело за незаконную добычу водных биоресурсов, пишет «Коммерсантъ Кубань — Черноморье».

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