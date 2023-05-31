Браконьеры наловили судака и тарани почти на 1 млн рублей в Ейском районе
Происшествия
31.05.2023 12:10
Двое мужчин незаконно вылавливали рыбу в Ейском экспериментальном хозяйстве по разведению и воспроизводству рыбы с помощью лесовых сетей длиной более 100 м.
По данным следствия, 33-летний и 32-летний мужчины выловили 900 особей тарани и судака общим весом 72 кг. Ущерб от их действий составил 935 тыс. рублей.
На подозреваемых завели уголовное дело за незаконную добычу водных биоресурсов, пишет «Коммерсантъ Кубань — Черноморье».
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