Брачный аферист получил 2,5 года колонии за передачу 75 тыс. рублей взятки сотруднику ФСБ в Сочи

Приговор в отношении гражданина Таджикистана вынес Адлерский районный суд Сочи.

По данным суда, в июне 2022 года в отношении иностранца проводили проверку по факту незаконного получения им гражданства РФ через заключение фиктивного брака с россиянкой за деньги. Иностранец предложил сотруднику ФСБ за деньги прекратить проверку.

Оперативник доложил о произошедшем руководству и дал свое согласие на участие в спецоперации. После этого иностранец передал сотруднику ФСБ 75 тыс. рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

В суде иностранец полностью признал вину и раскаялся, заявив, что ему стыдно рассказывать о преступлении, и он не думал, что его поступок повлечет такое суровое наказание. Суд назначил ему 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Читайте также: иностранец заключил фиктивный брак с жительницей Кубани ради разрешения на временное проживание в РФ.