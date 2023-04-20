Брачный аферист получил 2,5 года колонии за передачу 75 тыс. рублей взятки сотруднику ФСБ в Сочи
Приговор в отношении гражданина Таджикистана вынес Адлерский районный суд Сочи.
По данным суда, в июне 2022 года в отношении иностранца проводили проверку по факту незаконного получения им гражданства РФ через заключение фиктивного брака с россиянкой за деньги. Иностранец предложил сотруднику ФСБ за деньги прекратить проверку.
Оперативник доложил о произошедшем руководству и дал свое согласие на участие в спецоперации. После этого иностранец передал сотруднику ФСБ 75 тыс. рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
В суде иностранец полностью признал вину и раскаялся, заявив, что ему стыдно рассказывать о преступлении, и он не думал, что его поступок повлечет такое суровое наказание. Суд назначил ему 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.
Читайте также: иностранец заключил фиктивный брак с жительницей Кубани ради разрешения на временное проживание в РФ.
- «Смерш» — что вы знаете о легендарном подразделении советской контрразведки
- ФК «Краснодар» дома обыграл «Крылья Советов» в серии пенальти и вышел в финал Кубка России
- В Краснодаре иномарка спровоцировала массовое ДТП с участием еще 7 машин
- Вице-спикер Госдумы призвал российских губернаторов продлить майские праздники
- Защита изуродованной модели из Сочи подаст в суд на врача, заявившего о наличии у нее склеродермии
- Суд обязал краевые власти продать Дерипаске 216 га земли за 7 млн рублей