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Брачный аферист получил 2,5 года колонии за передачу 75 тыс. рублей взятки сотруднику ФСБ в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/brachnyj-aferist-poluchil-2-5-goda-kolonii-za-peredachu-75-tys-rublej-vzyatki-sotrudniku-fsb-v-sochi
Брачный аферист получил 2,5 года колонии за передачу 75 тыс. рублей взятки сотруднику ФСБ в Сочи
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Приговор в отношении гражданина Таджикистана вынес Адлерский районный суд Сочи.

По данным суда, в июне 2022 года в отношении иностранца проводили проверку по факту незаконного получения им гражданства РФ через заключение фиктивного брака с россиянкой за деньги. Иностранец предложил сотруднику ФСБ за деньги прекратить проверку.

Оперативник доложил о произошедшем руководству и дал свое согласие на участие в спецоперации. После этого иностранец передал сотруднику ФСБ 75 тыс. рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

В суде иностранец полностью признал вину и раскаялся, заявив, что ему стыдно рассказывать о преступлении, и он не думал, что его поступок повлечет такое суровое наказание. Суд назначил ему 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

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