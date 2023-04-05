Иностранец заключил фиктивный брак с жительницей Кубани ради разрешения на временное проживание в РФ

Преступление выявила прокуратура Красноармейского района во время проверки.

Во время проверки установили, что отдел ЗАГС по Красноармейскому району зарегистрировал брак между гражданином Таджикистана и местной жительницей. При этом намерения создавать семью мужчина и женщина не планировали. Они заключили брак из-за желания иностранца получить в упрощенном порядке разрешение на временное проживание в РФ, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Прокуратура направила иск в суд с требованием признать брак недействительным. Суд требования прокурора удовлетворил.

Читайте также: около полусотни фиктивных браков между мигрантами и россиянами выявили в 2022 году на Кубани.