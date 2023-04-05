Иностранец заключил фиктивный брак с жительницей Кубани ради разрешения на временное проживание в РФ
Происшествия
05.04.2023 13:14
Преступление выявила прокуратура Красноармейского района во время проверки.
Во время проверки установили, что отдел ЗАГС по Красноармейскому району зарегистрировал брак между гражданином Таджикистана и местной жительницей. При этом намерения создавать семью мужчина и женщина не планировали. Они заключили брак из-за желания иностранца получить в упрощенном порядке разрешение на временное проживание в РФ, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Прокуратура направила иск в суд с требованием признать брак недействительным. Суд требования прокурора удовлетворил.
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