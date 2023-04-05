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Иностранец заключил фиктивный брак с жительницей Кубани ради разрешения на временное проживание в РФ

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/inostranets-zaklyuchil-fiktivnyj-brak-s-zhitelnitsej-kubani-radi-razresheniya-na-vremennoe-prozhivanie-v-rf
Иностранец заключил фиктивный брак с жительницей Кубани ради разрешения на временное проживание в РФ
Фото pexels.com

Преступление выявила прокуратура Красноармейского района во время проверки.

Во время проверки установили, что отдел ЗАГС по Красноармейскому району зарегистрировал брак между гражданином Таджикистана и местной жительницей. При этом намерения создавать семью мужчина и женщина не планировали. Они заключили брак из-за желания иностранца получить в упрощенном порядке разрешение на временное проживание в РФ, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Прокуратура направила иск в суд с требованием признать брак недействительным. Суд требования прокурора удовлетворил.

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