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Бортпроводники рейса Москва — Сочи спасли жизнь младенцу, которому стало плохо во время полета

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/bortprovodniki-rejsa-moskva-sochi-spasli-zhizn-mladentsu-kotoromu-stalo-ploho-vo-vremya-poleta
Бортпроводники рейса Москва — Сочи спасли жизнь младенцу, которому стало плохо во время полета
Фото unsplash.com

Инцидент произошел 29 августа на борту рейса SU 1118 авиакомпании «Аэрофлот».

По данным авиакомпании, перед посадкой в аэропорту Сочи младенцу двух недель от рождения стало плохо. Среди пассажиров врачей не оказалось. Бортпроводники сделали ребенку сердечно-легочную реанимацию. Дыхание младенца удалось возобновить.

После посадки младенца передали врачам скорой помощи. Ребенка госпитализировали, пишут «Известия».

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