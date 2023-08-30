Бортпроводники рейса Москва — Сочи спасли жизнь младенцу, которому стало плохо во время полета
Происшествия
30.08.2023 08:47
Инцидент произошел 29 августа на борту рейса SU 1118 авиакомпании «Аэрофлот».
По данным авиакомпании, перед посадкой в аэропорту Сочи младенцу двух недель от рождения стало плохо. Среди пассажиров врачей не оказалось. Бортпроводники сделали ребенку сердечно-легочную реанимацию. Дыхание младенца удалось возобновить.
После посадки младенца передали врачам скорой помощи. Ребенка госпитализировали, пишут «Известия».
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