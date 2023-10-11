Бортников: на стороне Украины воюют наемники из 35 стран

Директор ФСБ России Александр Бортников 11 октября на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств-участников СНГ (СОРБ) в Баку заявил о том, что на стороне Украины в боевых действиях участвуют 794 наемника из 35 стран.

Он уточнил, что спецслужбы РФ зафиксировали участие на стороне Украины членов 13 частных военных компаний из Европы и 9 «иностранных военизированных прокси-формирований». По его словам, в странах ЕС под «патронажем натовских спецслужб действуют 17 тренировочных лагерей».

Директор ФСБ отметил, что одновременно Запад наращивает поставки на Украину тяжелой техники и дальнобойных вооружений, запрещенных кассетных боеприпасов, снарядов с обедненным ураном, боевых беспилотников воздушного и морского базирования, современных систем управления и связи.

«Рассматривается вопрос предоставления киевскому режиму многофункциональных истребителей 4-го поколения. Западники обеспечивают действующие в зоне конфликта военизированные формирования разведданными, планируют и координируют боевые операции. При этом участие в них принимают кадровые натовские офицеры», — цитирует Бортникова «Интерфакс».

Также в августе ФСБ задержала членов украинской диверсионной группы. Злоумышленники собирались совершить теракты на Смоленской и Курской АЭС.

Всего обнаружили и обезвредили более 20 взрывных устройств, размещенных на опорах линий электропередачи атомных электростанций. Из-за действий диверсантов был остановлен второй блок Курской АЭС, сообщает RT.

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