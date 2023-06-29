Борьба с «нежелательной музыкой»: в мэрии Краснодара обсудили регулирование репертуара в караоке

Об этом 29 июня сообщил директор департамента информационной политики Краснодара Павел Лаврентьев в соцсетях.

По его словам, во время встречи с краевыми и городскими коллегами, а также разработчиками программного обеспечения и представителями ВС РФ обсудили возможности исключения «нежелательных» песен из репертуара караоке-клубов и других развлекательных заведений.

«Мы все с вами видели, как в соцсетях разгораются скандалы на фоне конфликтов в увеселительных учреждениях из-за той или иной композиции. Такое время. Также в ходе разговора обсудили и второй момент — пропускной режим в те самые заведения. Опять же, неоднократно в сетях гуляли и продолжают гулять видео, как не пускают военных в форме. Договорились, что проведем ряд мероприятий, которые будут направлены на то, чтобы избежать подобных ситуаций. В том числе, опираясь на Устав Вооруженных Сил и закон о дискредитации военнослужащих», — написал в своем Telegram-канале Лаврентьев.

Он отметил, что необходимо принять решение и перестать платить авторские вознаграждения за использование музыкальных композиций иноагентов.

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