Бомбочку с водой бросил подросток на голову 5-летней девочке в Геленджике

Инцидент произошел возле бассейна в одном из отелей города-курорта.

По предварительным данным, подросток сбросил бомбочку с водой из окна на 5-летнюю девочку. У ребенка диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение и ушиб мягких тканей головы.

По заявлению мамы пострадавшей девочки в полиции зарегистрировали материал. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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