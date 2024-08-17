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Бомбочку с водой бросил подросток на голову 5-летней девочке в Геленджике

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/bombochku-s-vodoj-brosil-podrostok-na-golovu-5-letnej-devochke-v-gelendzhike
Бомбочку с водой бросил подросток на голову 5-летней девочке в Геленджике
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Инцидент произошел возле бассейна в одном из отелей города-курорта.

По предварительным данным, подросток сбросил бомбочку с водой из окна на 5-летнюю девочку. У ребенка диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение и ушиб мягких тканей головы.

По заявлению мамы пострадавшей девочки в полиции зарегистрировали материал. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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