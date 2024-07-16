Большую группу нелегалов из Узбекистана задержали на стройке в Краснодаре

Полицейские краевого центра провели рейд на территории торговых и строительных объектов на севере города.

В ходе рейда выявили 13 граждан Узбекистана. Мигрантов доставили в отдел полиции, где проверили законность их пребывания на территории РФ.

Выяснилось, что все иностранцы нарушили миграционное законодательство. За это их привлекли к административной ответственности. Им грозит штраф до 5 тыс. рублей с административным выдворением за пределы страны, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

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