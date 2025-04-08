Большую часть деревьев вырубят на Всесвятском кладбище в Краснодаре

Мэр краевой столицы Евгений Наумов сообщил, что в этом году в рамках компенсационного озеленения в городе высадят около 2 тыс. деревьев и более 2,6 тыс. кустарников.

По его словам, отдельного внимания заслуживает озеленение Всесвятского кладбища, которое является одним из важнейших исторических объектов города. Обследование кладбища показало, что большинство деревьев находятся в аварийном состоянии и представляют опасность для посетителей. Эти деревья вырубят, взамен высадили около 1 тыс. сосен, которые в перспективе дадут необходимую тень, тишину и зелень.

Глава Краснодара отметил, что город всегда славился своими зелеными цветущими улицами и крайне важно поддерживать его природный каркас.

«Мы научились комплексно строить, сегодня на аппаратном совещании поручил комплексно подходить и к озеленению. Заранее прогнозировать, как будут выглядеть улицы через 5-7 лет», — написал Наумов в Telegram.

Он также напомнил, что накануне озеленение выполнили на улице Калинина.

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