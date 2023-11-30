Большинство вопросов на «Прямую линию» Кондратьева пришло из Туапсинского района

«Прямая линия» с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым пройдет 4 декабря в эфире телеканалов «Кубань 24» и «Россия 24 — Кубань».

В общей сложности на «Прямую линию» уже поступило 5 тыс. 25 вопросов. Из них 2 тыс. 778 поступило через чат-бот в Telegram и 2 тыс. 247 по многоканальному телефону.

Больше всего вопросов из расчета на тысячу жителей поступают из Туапсинского района. А также из Анапы, Краснодара, Новороссийска и Геленджика.

Наибольшее число обращений касаются ЖКХ (43%), транспорта и дорожного хозяйства (20%), строительства и архитектуры (11%), соцобеспечения (7%), здравоохранения (4%), экономики, малого и среднего бизнеса (3%), образования и культуры (3%).

Обратиться к главе региона можно через чат-бот Telegram «Вопрос Кондратьеву», по многоканальному телефону 8 (861) 268-60-44, с помощью портала «Госуслуги», а также посредством виджетов на сайте администрации Краснодарского края.

«Прямая линия» Вениамина Кондратьева в этом году состоится 4 декабря в прямом эфире телеканала «Кубань 24», «Первого радио Кубани», телеканала «Россия 24 — Кубань», радиостанции «Вести ФМ», телеканала «Краснодар» и одноименного радио. Также эфир с губернатором будет доступен во всех соцсетях и на YouTube-канале «Кубань 24».

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