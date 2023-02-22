Большинство трасс на горнолыжных курортах Сочи закрыли из-за лавиноопасности

Для безопасности отдыхающих курорты утром 22 февраля закрыли все трассы для катания на высоте более 1,6 тыс. м.

На курорте «Красная поляна» открыты трассы на высоте до 960 м, решение об остальных — до 1 тыс. 460 м — примут после дополнительного обследования.

Из-за лавиноопасности также закрыт склон Альпика на курорте «Газпром». Доступен склон Лаура, а также лыжно-биатлонный стадион для катания на беговых лыжах.

На «Розе Хутор» трассы откроют от отметки 1 тыс. 350 м. Решение об открытии трасс на высоте 1,6 тыс. м примут после дополнительного обследования. Также по погодным условиям закрыт подъем на канатных дорогах на «Роза Пик».

Сейчас высота сугробов на высоте 2,3 тыс. м превышает 4 м, за сутки выпало от 25 до 60 см свежего снега.

На «Роза Стадион» на высоте 940 м выпало 25 см снега, высота сугробов — 117 см. В горной олимпийской деревне на высоте 1,1 тыс. м сугробы составляют 245 см, за сутки выпало 30 см.

Продолжается снегопад, метель. Столбики термометров опустились до -6 °С, сообщает Telegram-канал курорта «Роза Хутор».

Читайте также: в горах Сочи возле санно-бобслейной трассы сошла большая лавина.