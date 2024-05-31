«Большие семейные выходные» пройдут 1 и 2 июня во всех районах Кубани

В парках, скверах, музеях и библиотеках пройдут мастер-классы, экскурсии, ярмарки, а также киносеансы. Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова сообщила об этом 31 мая.

«Городские и районные площадки приглашают семьи с детьми провести время интересно, а главное — всем вместе», — отметила замгубернатора.

В Чистяковской роще Краснодара к «Большим семейным выходным» организуют фестиваль многодетных семей «Моя большая семья». В городе-курорте Сочи в Центре культуры и кино пройдет кинолекторий с бесплатным сеансом для детей. В новороссийском парке имени Фрунзе подготовили интерактивные точки, мастер-классы, спортивный фестиваль и выставки. В школе № 10 в Армавире пройдет спортивное занятие для учеников 5-8 классов и их родителей. В центральном парке станицы Крыловской для семей подготовили интерактивные «Кулинарные семейные традиции», а в районной библиотеке станицы Кущевской проведут экскурсию «Читаем всей семьей».

«Следующие семейные выходные пройдут 6-7 июля в рамках Дня семьи, любви и верности», — написала Минькова в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», фестиваль «Моя большая семья» пройдет 2 июня в Чистяковской роще Краснодара. Продлится мероприятие с 9:00 до 14:00.