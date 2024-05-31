Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

«Большие семейные выходные» пройдут 1 и 2 июня во всех районах Кубани

Культура
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolshie-semejnye-vyhodnye-projdut-1-i-2-iyunya-vo-vseh-rajonah-kubani
«Большие семейные выходные» пройдут 1 и 2 июня во всех районах Кубани
Фото t.me/minkovaanna23

В парках, скверах, музеях и библиотеках пройдут мастер-классы, экскурсии, ярмарки, а также киносеансы. Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова сообщила об этом 31 мая.

«Городские и районные площадки приглашают семьи с детьми провести время интересно, а главное — всем вместе», — отметила замгубернатора.

В Чистяковской роще Краснодара к «Большим семейным выходным» организуют фестиваль многодетных семей «Моя большая семья». В городе-курорте Сочи в Центре культуры и кино пройдет кинолекторий с бесплатным сеансом для детей. В новороссийском парке имени Фрунзе подготовили интерактивные точки, мастер-классы, спортивный фестиваль и выставки. В школе № 10 в Армавире пройдет спортивное занятие для учеников 5-8 классов и их родителей. В центральном парке станицы Крыловской для семей подготовили интерактивные «Кулинарные семейные традиции», а в районной библиотеке станицы Кущевской проведут экскурсию «Читаем всей семьей».

«Следующие семейные выходные пройдут 6-7 июля в рамках Дня семьи, любви и верности», — написала Минькова в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», фестиваль «Моя большая семья» пройдет 2 июня в Чистяковской роще Краснодара. Продлится мероприятие с 9:00 до 14:00.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото
Прямой эфир
Мы в соцсетях