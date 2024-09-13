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Большие семейные выходные отметят на Кубани

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolshie-semejnye-vyhodnye-otmetyat-na-kubani
Большие семейные выходные отметят на Кубани
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

День кубанской семьи отмечают в третье воскресенье сентября. Посвященные этому празднику культурные мероприятия пройдут в городах и районах края.

В Гулькевичском районе 14 сентября состоится спортивный семейный заезд «Велосипедный драйв».

В Краснодаре 15 сентября во всех городских парках пройдут праздничные мероприятия и концерты. В гимназии №18 будет работать фотовыставка «Моя семья».

В Сочи пройдут семейные забег и эстафета, а также прогулка по тропе здоровья.

В Центре традиционной культуры «Казачья хата» в Новороссийске проведут экскурсию по территории этнографического комплекса «Казачье подворье».

В станице Каневской на стадионе «Олимп» пройдет турнир по шахматам среди семейных команд, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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