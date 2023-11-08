Большегруз загорелся после столкновения с фурой на трассе в Кущевском районе

Авария произошла вечером 8 ноября на 1127 км трассы М-4 «Дон» на дороге в сторону Ростова-на-Дону.

По предварительным данным, водитель большегруза Scania не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с попутно движущимся грузовиком FAW.

В результате ДТП большегруз Scania загорелся, его водителя с травмами различной степени тяжести госпитализировали, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства аварии устанавливаются, на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.

По сообщениям очевидцев, из-за ДТП с большегрузами обе полосы дороги оказались перекрыты. Пробка растянулась на 6 км, по данным сервиса «Яндекс Карты».

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