Большегруз сгорел на трассе в Кавказском районе
Происшествия
20.04.2023 21:24
Сообщение о возгорании грузового автомобиля на 90 км трассы Р-251 поступило пожарным 20 апреля в 14:09.
Прибыв на место, они установили, что горит большегруз Scania. Возгорание автомобиля произошло после ДТП. Огонь удалось потушить в кратчайшие сроки. В ликвидации пожара участвовали 10 человек и две единицы техники.
Погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба пожарной охраны Кавказского района.
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