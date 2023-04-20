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Большегруз сгорел на трассе в Кавказском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolshegruz-sgorel-na-trasse-v-kavkazskom-rajone
Большегруз сгорел на трассе в Кавказском районе
Фото t.me/kropotkin101

Сообщение о возгорании грузового автомобиля на 90 км трассы Р-251 поступило пожарным 20 апреля в 14:09.

Прибыв на место, они установили, что горит большегруз Scania. Возгорание автомобиля произошло после ДТП. Огонь удалось потушить в кратчайшие сроки. В ликвидации пожара участвовали 10 человек и две единицы техники.

Погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба пожарной охраны Кавказского района.

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