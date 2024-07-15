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Большегруз опрокинулся на трассе в Сочи, водитель погиб

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolshegruz-oprokinulsya-na-trasse-v-sochi-voditel-pogib?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Большегруз опрокинулся на трассе в Сочи, водитель погиб
Фото t.me/police_sochi

Смертельная авария произошла ночью 15 июля на трассе «Джубга — Сочи».

По предварительным данным, 58-летний житель Новокубанского района за рулем грузового автомобиля DAF на закруглении дороги не справился с управлением, из-за чего большегруз перевернулся.

В результате ДТП водитель скончался на месте до приезда скорой помощи, сообщает пресс-служба УМВД России по Сочи.

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